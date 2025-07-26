Крупная автомобильная авария парализовала движение в центре Москвы

В Москве из-за аварии в районе метро «Комсомольская» образовалась большая автомобильная пробка, сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Авария на Краснопрудной улице, всё стоит машины не двигаются», — говорится в сообщении канала.

О том, что стало причиной аварии, не сообщается.

До этого в ДТП на Камчатке пострадали семь человек, еще одна девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

В ГАИ рассказали, что авария произошла в 11:30 (2:30 мск) на 181 км автомобильной трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково». По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением и потеряла контроль над машиной. В результате транспортное средство опрокинулось.

Ранее в Забайкалье колесо грузовика отлетело в 10-летнюю девочку-пешехода.