В России стали меньше угонять автомобили

В России в три раза снизилось число угонов автомобилей

В России по итогам первого полугодия 2025 года число угонов автомобилей снизилось в три раза по сравнению с таким же периодом 2024 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные, которые приводят аналитики «Страхового дома ВСК».

В первой половине текущего года в перечень востребованных у угонщиков автомобилей вошли Lada (24%), Kia (19%) и BMW (9%). Доля китайских брендов в общей структуре угонов выросла до 28%, чаще всего крадут автомобили Chery, Haval, Changan и Lixiang (примерно 4% страховых случаев на каждую марку).

По оценкам специалистов, 24% угонов происходит в период с 00:00 до 01:00, еще 19% — с 10:00 до 11:00.

До этого россиянам рассказали, как защитить машину от угонщиков. По словам автоэксперта Яна Хайцеэра, преступники обычно обходят стороной машины, у которых есть индивидуальные признаки. Например, идентификационные номера, которые набиваются специальным устройством на разные части автомобиля, или аэрография.

По словам Хайцеэра, нередко водители сами дают повод для угона своего транспорта, например, оставляют ключи. Также легко угнать машину с системой дистанционного запуска и с бесключевым доступом. В заключении эксперт напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.

Ранее были названы три основных способа защиты машины от угона.