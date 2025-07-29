В Москве авария парализовала Ленинградское шоссе

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе в районе дома 21 произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение автомобилей в районе аварии затруднено на два километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение. Далее на записи заметно, что люди, сидящие в легковой машине очень испуганы: женщина держится за голову.

Ранее массовое ДТП заблокировало движение на МКАД в Москве.