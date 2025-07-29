В центре Москвы 2 августа перекроют движение транспорта

В Москве 2 августа будут перекрыты несколько центральных улиц из-за проведения праздника «Ильин день», сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«Движение будет временно закрыто с 06:00 до 13:00 на улице Ильинка от Новой площади до дома 5 по Красной площади. Также на участке ограничений будет запрещена парковка с 00:01 2 августа до окончания мероприятия», — сообщает канал.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что для москвичей устроили парад исторических трамваев.