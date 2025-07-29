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Прокуратура занялась ростом цен на такси в Красноярском крае

Прокуратура провела проверку сообщений о росте цен на такси в Красноярском крае
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Красноярского края провела проверку сообщений о росте цен на такси на фоне перебоев в работе мобильного интернета. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что в связи с отсутствием мобильного интернета количество подключившихся к агрегаторам услуг такси водителей значительно уменьшилось. Это привело к существенному росту стоимости проезда.

Прокуратура объявила перевозчикам предостережения. Прокуроры на местах провели встречи с представителями служб такси, на которых предприниматели приняли решение об увеличении количества водителей и работников диспетчерских служб для передачи информации о заказах по телефону без использования интернета.

Прокуратура, антимонопольная служба, Ространснадзор и региональное министерство транспорта будут в дальнейшем проводить совместные проверки деятельности служб такси, необоснованно увеличивающих цены в период отсутствия мобильного интернета.

28 июля сообщалось, что администрация Красноярска изучает возможность организации бесплатных точек доступа Wi-Fi в ключевых общественных местах. Эта мера стала ответом на масштабный сбой в работе мобильного интернета, который продолжается в городе уже третьи сутки.

Ранее выяснилось, что Минцифры заставит «Госуслуги» работать даже при ограничении интернета.

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