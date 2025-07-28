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Стало известно, какие машины увозят на штрафстоянку за парковку без номеров в Москве

Дептранс назвал пять авто, которые чаще всего эвакуируют в Москве без номеров
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве с начала 2025 года за парковку без номеров было эвакуировано более 1 тыс. автомобилей, наиболее часто увозили на спецстоянки по этому поводу машины марки BMW. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Чаще всего это были машины марки BMW — их переместили на стоянки 121 раз. Также без номеров оставляли автомобили марок: Mercedes-Benz — 79 авто, Geely — 68 авто, Lada — 61 авто, Toyota — 44 авто», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что перемещение на спецстоянки автомобилей без номерных знаков ведется по решению антитеррористической комиссии. Там машины проверяют полицейские относительно их использования в противоправной деятельности. Такие автомобили могут числиться угнанными или применяться в преступных целях.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание применяется за матерные наклейки на автомобилях.

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