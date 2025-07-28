Всемирно известные дизайнеры кукол Барби разбились в аварии в Италии

Дизайнеры кукол Барби Марио Паглино и Джанни Гросси разбились в ДТП на трассе в Италии, сообщает Il Messaggero.

«В 1999 году они вместе основали Magia2000 — компанию, которая часто сотрудничает с Mattel и создаёт куклы Барби на заказ. Одна из них была продана на благотворительном аукционе в 2015 году за €15 000», — отмечается в публикации.

Авария произошла на автомагистрали А4 между городами Новара-Эст и Меркалло-Мезеро. Дизайнеры получили травмы, несовместимые с жизнью. Они находились в автомобиле Peugeot 3008 вместе с супружеской парой. Среди пассажиров этой машины выжила только женщина, она госпитализирована.

На фото с места происшествия видно, что кузов автомобиля в результате аварии сильно деформировался. В ДТП также принял участие автомобиль Peugeot 207, ехавший во встречном направлении. Его 82-летнему водителю также выжить не удалось.

Ранее в Северной Осетии автомобиль переехал подростка-велосипедиста.