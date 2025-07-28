«Toyota помяли»: жесткая драка приморцев на парковке попала на видео

В городе Артеме Приморского края мужчины устроили драку и помяли автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
«Бои без правил дяди устроили перед кафе «Токио» в Артеме — летели маты, хуки и тела. В мясорубку попал и мирно припаркованный Toyota Prius, его помяли. После боя разошлись», — говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека дерутся на парковке.
По информации канала, в настоящее время владельца иномарки ищет нарушителей, которые помяли ее автомобиль.
До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 30 человек подрались на парковке.
«У них были пистолеты и палки, газовые баллоны. Одному человеку прострелили глаз, другому сломали руку, у двоих сотрясения мозга. Все в больнице», — рассказал очевидец.
По его словам, конфликт начался между соседями, отмечавшими день рождения. К месту драки подъехали 30 человек. Конфликтующие успели скрыться до приезда правоохранителей.
Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.