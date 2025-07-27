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В Москве мотоциклист не выжил после удара об пандус

В Москве мотоциклист на скорости врезался в Hyundai и отлетел в пандус
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В Москве мотоциклист врезался в иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«На Кировоградской улице столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл Honda. <…> На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел на Кировоградской улице. По словам очевидцев, водитель такси разворачивался и не пропустил мужчину на мотоцикле, который на большой скорости врезался в иномарку. От сильного удара байкера отбросило на пандус для инвалидов. Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Проезжающие автомобилисты запечатлели последствия ДТП. На кадрах заметно, что на место аварии прибыли несколько патрульных автомобилей. Кроме того, машина такси получила повреждения.

До этого сообщалось, что в Уфе женщина за рулем Renault Kaptur протаранила несколько припаркованных машин. Автомобили получили механические повреждения.

Ранее ДТП парализовало МКАД.

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