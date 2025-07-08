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Легендарный рэпер Snoop Dogg посмеялся над сотрудниками ДПС в России

Рэпера Snoop Dogg рассмешили сотрудники ДПС, гнавшиеся за самокатчиком в Магнитогорске
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Рэпер Snoop Dogg посмеялся над погоней сотрудников ДПС за самокатчиком в челябинском Магнитогорске. Ролик с правоохранителями он выложил в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На видео он наложил хип-хоп трек West Up. За сутки ролик на странице музыканта набрал 7,7 млн просмотров.

Речь идет о ролике, на котором водитель электросамоката в Магнитогорске смог скрыться от полицейских, которые преследовали его на автомобиле, а затем бегом.

На кадрах видно, что молодой человек на электросамокате с седлом движется по пешеходным дорожкам и пересекает улицу по зебре, за ним едет полицейский патрульный автомобиль. Пешеходы при этом расступились в стороны.

До этого рэпер Snoop Dogg публично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с призывом перестать плодить детей, которых тот «разводит как выводки щенков».

Ранее «Газель» с сырьем для наркотиков на 6 млрд рублей приехала в РФ из Центральной Азии.

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