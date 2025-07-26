Названы 3 минуса китайского кроссовера Geely Coolray

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Geely Coolray.

«Coolray – первый «китаец», в котором мне удобно сидеть. Но энтузиазма инженеров‑эргономистов на всю пространную кубатуру салона не хватило. Спинки задних сидений не столь удобны. Как и багажник – в нем ни крюков, ни вешалок», - сказал эксперт.

Автомобиль оснащен трехцилиндровым мотором мощностью 150 л.с., который отличается своей резвостью. Но от вождения остаются не самые яркие впечатления из-за управляемости: заметны запаздывания в реакциях на поворот руля.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

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