Госавтоинспекция объявила усиленный рейд на российских дорогах в выходные

Сотрудники российской Госавтоинспекции проводят массовые и сплошные проверки на дорогах страны 25–27 июля, сообщает газета «Известия». Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей.

«Рейды на нетрезвых автомобилистов состоятся в Москве и Подмосковье, а также в Кировской, Ивановской, Ульяновской, Вологодской, Смоленской и других областях», — сообщает газета.

В ведомстве призвали граждан, которые увидели, что человек в нетрезвом виде садится за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, сообщать об этих фактах в полицию.

До этого стало известно, что в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

Водителям грузовых автомобилей также придется платить за нарушения больше. Владельцы грузовиков заплатят 600 тысяч рублей за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями и 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см.

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.