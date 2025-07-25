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«Снова едем бухать»: алкогольный кортеж вместе с машиной МВД попали на видео

В России на видео сняли алкогольный кортеж, за которым следовала машина полиции
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В России сняли «алкогольный» кортеж из машин с необычными надписями. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

На размещенных кадрах видно, что несколько легковых автомобилей едут друг за другом. На каждой машине при этом размещены надписи, которые вместе представляют собой фразу «Мы все снова едем бухать». Примечательно, что позади колонны движется автомобиль полиции (без надписи).

«Они просто выбрали жизнь», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что во Владивостоке в районе Очаковской тысячи пчел атаковали припаркованную машину. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что насекомые находятся на задней части белого автомобиля. Кроме того, на записи видно, что пчелы летают вокруг машины.

Ранее стало известно, что автохлам заполонит Россию к 2030 году.

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