Россиянам назвали три надежных китайских кроссовера с пробегом

Среди подержанных китайских кроссоверов стоимостью до 2 млн рублей в России можно найти несколько достойных вариантов от брендов Haval, Omoda и Chery. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Прежде всего, это Haval Jolion. 1,5-литровый мотор и коробки передач ломаются редко. Предусмотрено множество электронных ассистентов, которые существенно облегчают вождение. Есть и минусы у данной модели. Например, по мнению владельцев, у сидений есть эргономические проблемы. Некоторым не нравится форма руля и звук указателя поворота», – сказал эксперт.

Также до 2 млн рублей можно рассмотреть «молодежную» модель Omoda C5. Достоинство – чугунный блок двигателя, который надежнее алюминиевого. Если говорить о минусах, то водительское кресло, напоминающее спортивное, подходит не всем. Кроме того, по словам Житнухина, недостатком можно назвать отсутствие креплений и сеток на багажнике.

На третьем месте – Chery Tiggo 4 Pro. В автомобиле установлены 1,5 и 2-литровые моторы, которые могут потреблять 92-й бензин, что позволяет заметно экономить на топливе, но снижает ресурс мотора. При покупке подержанной машины стоит поинтересоваться у владельца, какое топливо он заливал в бак. Из минусов автомобиля — недостаточная очистка дворниками лобового стекла, не до конца продуманная эргономика багажника, неочевидное и не всегда удобное расположение некоторых кнопок управления, добавил эксперт.

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