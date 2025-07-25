Стали известны подробности о кроссовере нового бренда iCaur

В Дубае 1 августа китайский автобренд Chery представит новый кроссовер iCar V27, который на зарубежных рынках будет продаваться под брендом iCaur. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что V27 будет оснащаться гибридной силовой установкой, в которую входит 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, отвечающий за движение. Будут как заднеприводные, так и полноприводные версии. Причем у топового полноприводного варианта мощность составит 455 л.с., а запас хода на электричестве — до 200 км.

В Китае iCar V27 будет стоить 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Компания iCar была основана в апреле 2023 года и специализируется на производстве электромобилей.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что кроссовер Jaecoo J6 будут продавать в России.