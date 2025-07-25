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Названы самые надежные подержанные спортивные автомобили

Портал TopSpeed перечислил 10 надежных спортивных автомобилей с пробегом
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Chevrolet

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли десять самых надежных спортивных автомобилей с пробегом.

Возглавил список Chevrolet Camaro 2014 года выпуска, надежность которого оценили в 88 балла из 100 возможных. Второе место в списке занял Ford Mustang 2013 года выпуска с рейтингом надежности — 88 баллов из 100. На третьем месте оказалась Mazda Miata 2016 модельного года с оценкой на уровне 83 баллов из 100.

В топ-10 самых надежных спортивных автомобилей с пробегом также вошли Porsche Boxster 2007 года, Nissan 350Z 2008 года, Scion tC 2012 года, BMW M3 2003 года, Chevrolet Corvette 2010 года, Fiat 124 Spider 2017 года и Subaru BRZ 2015 года.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

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