В России планируют усилить контроль за мобильными АЗС

Российские власти намерены усилить контроль за работой мобильных и контейнерных автозаправочных станций (АЗС). Об этом рассказал «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

Он заявил, что рассматриваются предложения о корректировке норм Градостроительного и Земельного кодексов, а также законодательства о торговле и административных правонарушениях. По его словам, на основе поступивших от регионов отзывов, соответствующие законодательные инициативы могут быть подготовлены к внесению в осеннюю сессию.

Станкевич подчеркнул, что обращения представителей топливного рынка выявили сразу несколько системных проблем, связанных с функционированием таких заправок.

Как отметил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, число передвижных и контейнерных АЗС в стране уже достигло нескольких тысяч. При этом, по его словам, такие станции массово нарушают требования безопасности, экологических норм, правил подключения к дорожной сети и стандартов торговли.

По оценке главы сети «Стандарт Ойл» Александра Вахрушина, деятельность подобных АЗС ежегодно приводит к недополучению российским бюджетом около 18 млрд рублей.

В Росстандарте сообщили «Известиям», что в июле уже была утверждена дорожная карта, предусматривающая внесение изменений в нормативные акты, регулирующие продажу топлива через нестационарные АЗС. В то же время президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что предложенная карта не охватывает ключевой аспект — порядок размещения самих автозаправочных станций.

Ранее водителей призвали не обращать внимания на подорожание оптового бензина.