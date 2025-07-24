На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как шланг отскочил от BMW и облил бензином водителя на АЗС в Краснодаре

В Краснодаре на АЗС пистолет отлетел от BMW в голову водителю и попал на видео
true
true
true

На АЗС в Краснодаре забытый в баке заправочный пистолет отскочил от BMW и облил бензином другого водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп» и публикует видеозапись инцидента.

«Водитель «БМВ» после заправки потянул за собой шланг и окатил бензином другого водителя. Судя по всему, бензин попал ему в глаза. О состоянии потерпевшего ничего неизвестно», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что серебристый седан BMW отъехал от колонки с оставшимся в баке заправочным пистолетом. После этого резиновый шланг спружинил и отлетел в голову другому мужчине, который заправлял свой Nissan Qashqai у соседней колонки. После этого пострадавший наклонил голову и закрыл лицо руками. Водитель BMW заметил случившееся и остановился, а затем подошел к пострадавшему.

Ранее в Москве упавшие при ливне деревья придавили несколько автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами