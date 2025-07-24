Появилось видео, как шланг отскочил от BMW и облил бензином водителя на АЗС в Краснодаре

В Краснодаре на АЗС пистолет отлетел от BMW в голову водителю и попал на видео

На АЗС в Краснодаре забытый в баке заправочный пистолет отскочил от BMW и облил бензином другого водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп» и публикует видеозапись инцидента.

«Водитель «БМВ» после заправки потянул за собой шланг и окатил бензином другого водителя. Судя по всему, бензин попал ему в глаза. О состоянии потерпевшего ничего неизвестно», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что серебристый седан BMW отъехал от колонки с оставшимся в баке заправочным пистолетом. После этого резиновый шланг спружинил и отлетел в голову другому мужчине, который заправлял свой Nissan Qashqai у соседней колонки. После этого пострадавший наклонил голову и закрыл лицо руками. Водитель BMW заметил случившееся и остановился, а затем подошел к пострадавшему.

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