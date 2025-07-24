Полуголый москвич почистил зубы в луже на дороге, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как мужчина помылся в луже на проезжей части

В Москве мужчина помылся водой из лужи на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Просто москвич помылся в луже, пока в его доме отключили горячую воду», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина в одном полотенце стоит возле дороги. Москвич наливает гель для душа на мочалку, мылится и моет голову водой из лужи на проезжей части. Далее на записи видно, как мужчина чистит зубы.

До этого сообщалось, что в Новой Москве на Калужском шоссе столкнулись восемь автомобилей. ДТП произошло на 45-м километре Калужского шоссе в районе поселения Краснопахорское. В настоящее время дорога в область полностью перекрыта.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах заметно, что на проезжей части стоят несколько разбитых автомобилей. На место ДТП прибыли спасатели и медики. На записи также видно, что после столкновения автомобильные запчасти разлетелись по проезжей части.

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