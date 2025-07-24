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Россиянам рассказали, как открыть капот машины, если сломался замок

Автоэксперт Ревин рассказал, как открыть капот авто при сломанном замке
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Воронеж Live/VK

В случае, если в автомобиле сломался привод замка капота, необходимо оценить, позволяет ли конструкция открыть его, а затем воспользоваться видеоинструкциями, либо обратиться к специалистам. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«У многих машин к замку можно пробраться снизу, но вначале надо снять защиту силового агрегата и пластиковые щитки. Хотя, например, на многих Renault, от Логана до Дастера, проще отвернуть болты крепления капота к петлям, а затем просунуть руку к замку», — написал Ревин.

Ситуация, когда тросик привода замка капота отделился от рукоятки в салоне, самая простая: в таком случае, чтобы открыть капот, следует потянуть за тросик пассатижами, уточнил он. Если лопнула пружина, приподнимающая капот при открывании, можно затолкать под кромку капота мягкую тряпку и попробовать его открыть, или привлечь помощника, который приподнимет крышку.

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