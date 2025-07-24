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Видео: родственники людей, находившихся на борту Ан-24, прибыли на место авиакатастрофы

В Амурской области близкие пассажиров Ан-24 приехали на место крушения на авто
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В Амурской области родственники и близкие пассажиров, находящихся на борту самолета Ан-24 в момент крушения, приехали на автомобилях к месту авиакатастрофы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Обстановка недалеко от места крушения самолета Ан-24. Родственники пассажиров пытаются максимально приблизиться к поисковой операции и подъезжают к месту сбора спасателей», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в шести километрах от Танды стоят десятки легковых автомобилей, на которых прибыли люди. В настоящее время они пытаются узнать информацию о пассажирах и членах экипажа.

Также сообщается, что спасатели добрались до места крушения пешком. Наземная группировка ищет людей и обследует место происшествия. Известно, что все, кто находился на воздушном судне, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Связь с пассажирским самолетом Ан-24, летевшим из Благовещенска в Тынду, была потеряна 24 июля.

По предварительной информации, пассажирский самолет Ан-24 мог потерпеть крушение из-за ошибки, которую экипаж допустил при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее в сети появилось видео с Ан-24 за мгновения до крушения.

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