Стало известно, автомобили каких цветов чаще угоняют в России

Quto: чаще всего в России угоняют автомобили белого, черного и серого цветов

В России угонщики чаще всего обращают внимание на автомобили в популярных оттенках, сообщает Quto со ссылкой на исследование сервиса «Автокод Профи».

«В период с 14 по 20 июля преступники выбирали транспорт в популярных оттенках — их проще разобрать и продать на запчасти. В зоне риска — автомобили белого, черного и серого цветов. Помимо этого, в течение прошлой недели угоняли машины в красном, синем, зеленом, оранжевом и желтом оттенках», — сообщает портал.

Среди моделей наиболее угоняемыми оказались Kia, Toyota, Renault, Mazda и Mercedes-Benz.

До этого сообщалось, что число угонов автомобилей в России по итогам первых пяти месяцев 2025 года выросло в 1,3 раза. Самой угоняемой маркой стала Lada, за ней следуют Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ.

Также специалисты сообщили, в каких регионах России чаще всего угоняют автомобили. С большим отрывом лидирует Москва, за ней следует Санкт-Петербург.

Ранее холмчанин в трусах угнал авто, и это попало на видео.