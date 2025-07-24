Московских водителей предупредили о сильном дожде

В Москве водителей предостерегли от поездок на авто из-за дождя

Московских водителей призвали пересесть на метро из-за непогоды. Такую рекомендацию дал столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«В городе местами идет дождь — соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По прогнозам синоптиков, сегодня до вечера в Москве обещают дождь с грозой и сильный ветер до 15 м/с. Рекомендуем для поездок использовать метро», — сообщает канал.

Дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.

Дождь в российской столице продолжается не первый день. Накануне на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень, вызвавший масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. В том числе оказались затоплены станции метро и МЦД, нарушилось движение транспорта. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичи оказались заблокированы в авто из-за затопления и попали на видео.