Советский автомобиль ВАЗ-2101 выставили на продажу за 10 миллионов рублей

В России продают ВАЗ-2101 с «автоматом» за 10 миллионов рублей

В Подмосковье выставили на продажу советский автомобиль ВАЗ-2101 с автоматической коробкой передач, сообщает «Российская газета».

«Уникальным этот автомобиль делает не только малый пробег, но и установленная бельгийским дилером Lada - Scaldia-Volga автоматическая трансмиссия TH-180 производства General Motors. Такие машины никогда официально не продавались в СССР и поставлялись исключительно на экспорт в Европу», — сообщает газета.

Под капотом «Жигулей» расположен 1,2-литровый двигатель мощностью 69 лошадиных сил. Привод - задний. Продавец оценил свою машину в 10 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport 2018 года выпуска по цене нового китайского кроссовера.