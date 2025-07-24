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Автоаксессуары вошли в число основных товаров, которые таможня изымает из посылок

Таможенники отчитались об изъятии автопринадлежностей из посылок
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Виталий Аньков/РИА Новости

Федеральная таможенная служба с начала года изъяла из международных почтовых отправлений (МПО) контрафактные товары на 233 млн рублей. В число основных позиций вошли автомобильные аксессуары, сообщается в Telegram-канале ФТС.

«Всего таможенники обнаружили более 3 тыс. МПО с контрафактом. Основная номенклатура - автоаксессуары, обувь, сумки, техника по уходу за волосами, игрушки, лекарственные и косметические средства», — отмечается в сообщении.

В частности, с начала года таможенники изъяли из посылок около 800 поддельных брелоков, свечей зажигания для автомобильных двигателей и наклеек. В ФТС отметили, что пресекают как штучный, так и массовый ввоз контрафакта. В распоряжении ведомства есть банк эталонных изображений с отличительными признаками, вплоть до вида упаковки. К выявлению контрафакта и запрещенных товаров планируют привлечь инструментарий с искусственным интеллектом.

Ранее в России упало производство легковых автомобилей.

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