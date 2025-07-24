Российский авторынок стал шестым в Европе

Автомобильный рынок России в июне 2025 года занял пятое место в европейском первенстве. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В апреле 2025 года там было продано 256,1 тыс. автомобилей (-13,8% к июню 2024 года). На втором месте находится Великобритания с показателем 191,3 тыс. машин (+6,7%). Третий результат показала Франция – 169,5 тыс. проданных машин (-6,7%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 132,2 тыс. машин (-17,4%). Замыкает пятерку европейских лидеров Испания, в которой июньский объем авторынка составил 119,1 тыс. единиц (+15,2%).

Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла в этом рейтинге шестое место. В июне 2025-го в России было реализовано 90,1 тыс. новых легковых машин – на 27,6% меньше, чем год назад.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.