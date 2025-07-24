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В Подмосковье люди на черной иномарке взорвали дорогу, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как люди на черной иномарке устроили мощный взрыв
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В городе Люберцы Московской области люди на иномарке устроили взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Ночью в Люберцах на улице Военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) произошел мощный взрыв», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из проезжающего автомобиля люди выбрасывают предмет, который после взрывается.

По словам местных жителей, люди подъехали на черной иномарке и выбросили на дорогу подозрительный предмет, который взорвался через несколько секунд. Звук взрыва был настолько сильный, что сработали автомобильные сигнализации.

До этого сообщалось, что в Москве девушка на электросамокате врезалась в автомобиль Росгвардии. На кадрах видно, как человек на самокате едет на большой скорости по пешеходному переходу, где врезается в машину Росгвардии. От удара самокатчицу отбрасывает и она приземляется на проезжую часть. К пострадавшей подбегают правоохранители и прохожие.

Ранее в Сочи обломки дрона упали на дорогу и попали на видео.

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