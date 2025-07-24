Госавтоинспекция объявила усиленный рейд на дорогах в Москве

Госавтоинспекция Москвы проведет на дорогах столицы рейд, который продлится до конца выходных. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале 24 июля.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с 25 по 27 июля Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения», - сообщает канал ведомства.

До этого стало известно, что в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

Водителям грузовых автомобилей также придется платить за нарушения больше. Владельцы грузовиков заплатят 600 тысяч рублей за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями и 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см.

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.