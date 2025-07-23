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«Урал» отзывает тысячи автомобилей в России

В России «Урал» решил отозвать 2 тысячи автомобилей из-за проблем
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Компания АО «АЗ «Урал» решила отозвать свыше 2 тыс. автомобилей из-за отсутствия устройства вызова служб ЧС. Об этом сообщает Росстандарт.

Речь идет о моделях «Урал Next», которые были реализованы в период с 2022 по 2024 год.

«Причина отзыва транспортных средств: отсутствие в автомобилях устройства вызова экстренных оперативных служб», — заявили в ведомстве.

На всех автомобилях будет проведена плановая установка устройства.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее в автомобилях Ford нашли серьезную неисправность.

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