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Краснодарцы избили друг друга на парковке, и это попало на видео

В Краснодаре на видео попала массовая драка на парковке
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В Краснодаре мужчины устроили драку на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Сегодня в Краснодаре, возле бара «Пивной» на улице Петра Метальникова, произошла драка», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин пинают краснодарца, после чего конфликтующие перемещаются на проезжую часть, где продолжают драку. На записи также заметно, что несколько краснодарцев остаются на парковке, где избивают друг друга.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подросток попал под проезжающий трамвай.

«На кадрах камеры наблюдения видно, что трамвай несется с большой скоростью. Парень как раз только вышел из другого вагона и переходил пути. Конечно, мальчишке стоило быть внимательнее, но и вагоновожатая могла бы так не гнать по оживленной улице», — говорится в сообщении Telegram-канала 112.

Также отмечается, что 16-летнего петербуржца госпитализировали.

Ранее в Татарстане авто провалились под землю и попали на видео.

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