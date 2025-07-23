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Названы 3 недостатка кроссовера Renault Arkana

«За рулем» перечислил 3 минуса кроссовера Renault Arkana
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Renault

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах кроссовера Renault Arkana.

«Есть вопросы к работе стеклоочистителя в автоматическом режиме — порой он пытается чистить стекло, когда этого не требуется. И наоборот — долго не включается, когда стекло уже откровенно грязное», — заявил Виноградов.

Кроме того, иногда при автоматическом режиме работы кондиционера и включенной рециркуляции возможно запотевание боковых окон. Также владельцы Arkana жалуются, что в машине сквозняк: при движении ощущается поступление в салон свежего воздуха.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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