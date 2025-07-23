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Кульбит россиянина на проезжей части попал на видео

В Архангельске на видео попало, как мужчина подлетел от удара авто на зебре
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В Архангельске легковой автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

«Сегодня утром на Окружном шоссе сбили 21-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как красная машина сбивает мужчину на пешеходном переходе. От удара человек подлетает и приземляется на проезжую часть. По информации канала, архангелогородец получил травмы, прибывшие на место ДТП сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске неуправляемый автомобиль, в котором сидели дети, начал двигаться и улетел в овраг. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как припаркованный автомобиль начинает двигаться и врезается в другую машину, после чего проезжает дальше. В этот момент к неуправляемому транспорту подбегают люди, а сидящие в салоне дети открывают двери и пытаются выбраться, но не успевают. Далее на записи заметно, как автомобиль падает в овраг.

Ранее самарцы ехали на электросамокате друг на друге.

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