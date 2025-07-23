Москвича наказали за работу поджигателем иномарок

Москвича приговорили к 4,5 года тюрьмы за работу поджигателем иномарок

В Кузбассе жителя Москвы приговорили к 4,5 года тюрьмы за серию поджогов автомобилей. Об этом сообщает местная полиция в своем Telegram-канале.

«Экспертами было установлено, что 4 сгоревших автомобиля марок «Эксид TXL», «Тойота Ленд Крузер 200», «БМВ X6 Xdrive 40D», «Хендэ Солярис» были подожжены. Общая сумма причиненного владельцам ущерба составила более 15 млн рублей», — говорится в публикации.

Поджигателем оказался 51-летний житель Москвы. Помимо лишения свободы, преступник должен возместить потерпевшим причиненный ущерб.

До этого в Нижнем Новгороде мужчина в одних шортах пытался угнать мотоцикл и напасть на его владельца. Делом занялась полиция.

Ранее водитель звал медведя поехать в Коломну на фуре, и это попало на видео.