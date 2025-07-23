Названы самые популярные кроссоверы с пробегом на российском рынке

Согласно исследованию, проведенному директором «Автостата» Сергеем Целиковым, жители России активно покупают кроссоверы с пробегом в возрасте от 3 до 7 лет.

«В этом возрасте еще возможно найти машину в хорошем состоянии с небольшим пробегом. Её вам хватит еще на 3-5 лет. А там, глядишь, и кто-то вернется», — пояснил Целиков.

Так, на первом месте по продажам находится Hyundai Creta. За первый 6 месяцев 2025 года россияне купили 7 тыс. таких машин. На втором месте находится Toyota RAV4 — 6 тыс. автомобилей. Третье место занимает Lada Niva 3d — продано 5,4 тыс. внедорожников.

В топ-10 также вошли Volkswagen Tiguan (5 тыс. ед.), Kia Sportage (4,6 тыс. ед.), BMW X5 (4,3 тыс. ед.), Kia Sorento (4 тыс. ед.), Hyundai Santa Fe (3,8 тыс. ед.), Renault Duster (3,6 тыс. ед.), Toyota LC Prado (3,6 тыс. ед)

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.