На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные кроссоверы с пробегом на российском рынке

Автоэксперт Целиков перечислил 10 самых популярных кроссоверов с пробегом в РФ
true
true
true
close
Artem Avetisyan/Shutterstock/FOTODOM

Согласно исследованию, проведенному директором «Автостата» Сергеем Целиковым, жители России активно покупают кроссоверы с пробегом в возрасте от 3 до 7 лет.

«В этом возрасте еще возможно найти машину в хорошем состоянии с небольшим пробегом. Её вам хватит еще на 3-5 лет. А там, глядишь, и кто-то вернется», — пояснил Целиков.

Так, на первом месте по продажам находится Hyundai Creta. За первый 6 месяцев 2025 года россияне купили 7 тыс. таких машин. На втором месте находится Toyota RAV4 — 6 тыс. автомобилей. Третье место занимает Lada Niva 3d — продано 5,4 тыс. внедорожников.

В топ-10 также вошли Volkswagen Tiguan (5 тыс. ед.), Kia Sportage (4,6 тыс. ед.), BMW X5 (4,3 тыс. ед.), Kia Sorento (4 тыс. ед.), Hyundai Santa Fe (3,8 тыс. ед.), Renault Duster (3,6 тыс. ед.), Toyota LC Prado (3,6 тыс. ед)

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами