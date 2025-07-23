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Названы самые надежные подержанные немецкие кроссоверы

Портал TopSpeed перечислили 10 надежных немецких кроссоверов с пробегом
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Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли десять самых надежных немецких кроссоверов.

Возглавил список кроссовер Mini Cooper Countryman 2021 года выпуска, надежность которого оценили в 84 балла из 100 возможных. Второе место в списке занял BMW X2 2020 года выпуска с таким же рейтингом надежности — 84 балла из 100. На третьем месте оказался Mercedes-Benz GLA 2020 модельного года с оценкой на уровне 82 баллов из 100.

В топ-10 самых надежных немецких кроссоверов с пробегом также вошли BMW X5 2020 года, Porsche Macan 2021 года, BMW X3 2020 года, Porsche Cayenne 2019 года, BMW X1 2020 года, Volkswagen Tiguan 2020 года, Audi Q3 2020 года.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

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