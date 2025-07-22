В России обрушился импорт автомобилей

В первом полугодии 2025 года в Россию ввезли 149,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Уточняется, что 77% из них приходится на импорт из Китая. При этом на втором месте оказалась Киргизия с результатом в 8%, а замыкает тройку лидеров Белоруссия (4,7%). Следом идут Южная Корея (4,4%) и Казахстан (2,2%).

Среди брендов лидером по поставкам машин в Россию за январь — июнь 2025 года является Changan с долей 15,8%. Также в пятерке лидеров находятся Geely, Haval, TANK и Toyota.

До этого стало известно, что расходы россиян на покупку новых автомобилей заметно снизились. Так, в I полугодии 2025 года на них было потрачено 1,67 трлн рублей, что на 26,4% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Ранее в России рекордно снизилось производство легковых автомобилей.