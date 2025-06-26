В России рекордно снизилось производство легковых автомобилей

Производство легковых авто в России в мае снизилось на 50%

В России по итогам мая 2025 года производство легковых автомобилей снизилось на 50% по сравнению с апрелем, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«В мае выпуск легковушек снизился на 18,5% по сравнению с маем прошлого года, до 35 тыс. единиц, а по отношению к апрелю 2025 года сократился на 49,8%», — говорится в сообщении агентства.

В мае производство грузового автотранспорта упало на 32% в годовом выражении — до 8,9 тыс. единиц, а по сравнению с апрелем текущего года снизилось на 31,6%.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн в мае сократилось на 36,9% в годовом выражении, а по сравнению с апрелем этого года — на 15,8%, до 718 штук.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.