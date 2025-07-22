На фоне слухов о возвращении Kia зарегистрировала в РФ арендный сервис

Южнокорейский автопроизводитель Kia зарегистрировал в России товарный знак Kia Flex, под которым действует сервис по подписке на автомобили и их аренде. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Kia зарегистрировала в России сервис по аренде машин по подписке на фоне слухов о возвращении компании в Россию. По информации Shot, южнокорейский бренд завершил процедуру регистрации товарного знака Kia Flex», — отмечается в публикации.

Фирменный арендный сервис перестал работать после сворачивания деятельности в России корейской автокомпанией в 2022 году. При этом некоторые дилеры продолжали выдавать машины по подписке после этого, утверждает Shot.

Весной 2025 года южнокорейское информагентство Yonhap сообщило со ссылкой на планы автоконцерна Hyundai (марка Kia входит в него), что Kia может вернуться на российский рынок уже в 2025 году. В самом Hyundai после этого заявили, что планы были неправильно интерпретированы СМИ.

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