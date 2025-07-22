На российском рынке стартовали продажи кроссовера «Москвич 8»

В России начались продажи нового кроссовера «Москвич 8», сообщает официальный Telegram-канал завода «Москвич».

«Мы знаем, как долго вы следили за новостями. Больше никаких тизеров и анонсов. Наш новый флагман «Москвич 8» уже в продаже! Цена от 2,98 млн рублей», — сообщает канал.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. В салоне установлена цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная.

Ранее сообщалось, что «Москвич» расширит свой модельный ряд.