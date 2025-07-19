Екатеринбуржец на Audi на скорости влетел в троллейбус людьми, и это попало на видео

В Екатеринбурге на видео попало, как Audi на скорости врезался в троллейбус

В Екатеринбурге водитель Audi врезался в общественный транспорт, в котором находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Мужчина пошел на обгон, выехал на встречку и устроил аварию», — рассказали очевидцы.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в общественный транспорт.

По информации канала, водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три человека пострадали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и разбираются в ситуации.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске курьер на мопеде перелетел через автомобиль в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как курьер врезается в красный автомобиль. От удара мужчина подлетает в воздух, переворачивается, врезается в железное ограждение и падает на землю. При этом в момент столкновения на человеке не было защитной одежды.

Ранее москвич на легковушке устроил массовое ДТП на МКАД, и это попало на видео.