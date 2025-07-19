На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Екатеринбуржец на Audi на скорости влетел в троллейбус людьми, и это попало на видео

В Екатеринбурге на видео попало, как Audi на скорости врезался в троллейбус
true
true
true

В Екатеринбурге водитель Audi врезался в общественный транспорт, в котором находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Мужчина пошел на обгон, выехал на встречку и устроил аварию», — рассказали очевидцы.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в общественный транспорт.

По информации канала, водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три человека пострадали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и разбираются в ситуации.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске курьер на мопеде перелетел через автомобиль в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как курьер врезается в красный автомобиль. От удара мужчина подлетает в воздух, переворачивается, врезается в железное ограждение и падает на землю. При этом в момент столкновения на человеке не было защитной одежды.

Ранее москвич на легковушке устроил массовое ДТП на МКАД, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами