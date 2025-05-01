На Кубани в ДТП с троллейбусом, врезавшимся в столб, пострадали четыре человека

МВД: в Краснодаре троллейбус врезался в столб, четыре человека получили травмы

В Краснодаре в аварии с троллейбусом, врезавшимся в столб, получили травмы четыре человека. Об этом сообщает МВД по региону в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что водитель каршеринга не уступил дорогу троллейбусу, из-за чего последний столкнулся со столбом.

«‎В результате ДТП в больницу доставлены 4 человек (водители, кондуктор и пассажир иномарки)»‎, — говорится в сообщении ведомства.

1 мая в Челябинске четыре человека пострадали в аварии с опрокидыванием машины, спасти их не удалось. Мужчина на автомобиле марки Kia столкнулся с другим транспортным средством этого производителя. Затем второй участник столкнулся с Honda, упал в кювет и загорелся.

До этого в Петербурге машина без пассажиров внутри загорелась на парковке. На место прибыли сотрудники оперативных служб и потушили возгорание.

В апреле в автобусе в Колпино женщина напала на пассажирку с букетом цветов. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажирки дерутся в автобусе.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте в Москве.