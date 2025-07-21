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Россиянам назвали надежные автомобили, которые можно купить за 500 тыс. рублей

Автоэксперт Виноградов назвал четыре надежных авто за 500 тыс. рублей
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Renault

Среди вполне надежных автомобилей за 500 тыс. рублей на вторичном рынке в России можно приобрести подержанные Lada Granta, Renault Logan, Ford Focus и Nissan Almera Classic. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«Renault Logan первого поколения за 500 тыс. рублей будет 2013-2014 годов выпуска. В гамме моторов было несколько бензиновых двигателей, но больше всего автомобилей на вторичном рынке – с восьмиклапанным мотором 1.6 мощностью 84 л.с. Двигатель получился надежным», — написал Виноградов.

По его словам, механическая коробка передач Logan по надежности не уступает двигателю, но машин с 4-ступенчатым «автоматом» лучше избегать. За 0,5 млн рублей можно приобрести седан Nissan Almera Classic того же возраста — с мотором 1.6 мощностью 107 л.с. Подержанную Lada Granta при бюджете 500 тыс. рублей можно приобрести уже в рестайлинговой версии, 2019 — 2020 годов выпуска. Самая распространенная силовая установка у такой машины — 8-клапанный мотор 1.6 мощностью 87 л.с. с пятиступенчатой механической трансмиссией, указал эксперт.

За те же 500 тыс. рублей можно купить Ford Focus 2009 или 2010 года выпуска. У него следует проверить состояние порогов и кромок дверей. Для мотора 1.6 на Focus важна своевременная замена ремня ГРМ.

Ранее на российский рынок вышел кроссовер Dongfeng Mage.

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