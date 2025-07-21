Конкурент Geely Atlas от Dongfeng вышел на российский рынок

В России начались продажи кроссовера Dongfeng Mage по цене от 2,85 млн рублей

В России начались официальные продажи кроссовера Dongfeng Mage. Согласно опубликованному прайс-листу, он будет доступен в нашей стране в двух комплектациях.

Рекомендованная розничная цена на машину в базовой версии составляет 2,85 млн рублей. Машина в более широко оснащенном исполнении Progressive обойдется в 2,95 млн рублей без учета скидок и спецпредложений. В обеих версиях кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 305 Нм. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» Getrag с двойным сцеплением, привод — передний.

Длина кроссовера 4650 мм, колесная база – 2775 мм. Его основными конкурентами на российском рынке станут Geely Atlas, GAC GS4 и Haval F7, сообщало аналитическое агентство «Автостат».

Ранее в России появились в продаже Skoda Octavia прошлого поколения без пробега.