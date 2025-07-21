На видео попал американский полицейский, жестоко избивший водителя за выключенные фары

В США полицейский избил водителя за выключенные фары и попал на видео

В США полицейский избил водителя автомобиля, остановленного из-за езды с выключенными фарами. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в Джексонвилле (Флорида) в феврале 2025 года, но только в июле пострадавший поделился видео в соцсетях. В результате инцидента у него отколот зуб, также врачи наложили ему девять швов на губу.

«В ролике слышно, как водитель спрашивает офицера, стоящего с пассажирской стороны автомобиля, почему его остановили, ведь «дождя нет». Полицейский, находящийся вне кадра, отвечает: «Это неважно — вы все равно обязаны ехать с включенными фарами», — отмечается в публикации.

Водитель потребовал показать ему закон, свидетельствующий о такой обязанности, а затем — позвать старшего. В ответ полицейский проломил стекло автомобиля и начал бить водителя кулаком по голове, требуя немедленно выйти из машины. Затем мужчину вытащили наружу и повалили на землю.

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