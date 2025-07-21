Десятки домов в Подмосковье отрезаны от цивилизации из-за размытого моста

В Истринском районе Подмосковья река размыла мост из-за обильных осадков, сообщает Telegram-канал Baza.

«Сильные ливни оставили несколько десятков домов в Подмосковье отрезанными от цивилизации. Вода размыла единственный автомобильный мост», — отмечается в публикации.

Инцидент произошел в Сысоево Истринского района. Вода размыла мост через реку Песочная, в результате этого более 30 домов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Жители не могут проехать на дачу или уехать с нее. Мост обещают восстановить в течение 2-3 дней, но жители сомневаются в этом, утверждает Baza.

На опубликованных кадрах видно, что бетонный пролет моста вместе с асфальтом рухнул в воду. На речке наблюдается сильное течение.

До этого Госавтоинспекция Москвы опубликовала кадры с масштабным подтоплением дублера проспекта Мира, там вышла из берегов река Яуза.

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