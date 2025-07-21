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Новые Skoda Octavia появились в продаже в России

В России появились в продаже новые Skoda Octavia
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Skoda

В России выставлены на продажу новые автомобили Skoda Octavia прошлого поколения по цене от 2,44 млн рублей, сообщают «Автоновости дня».

«Пластмассовый мультифункциональный руль, две фронтальные подушки безопасности, отделка салона эко-кожей, кондиционер, подогрев зеркал, четыре USB-порта, штатная мультимедийная система с сенсорным ЖК-дисплеем, дополнительные воздуховоды для задних пассажиров и 16-дюймовые литые диски», — перечисляет издание особенности комплектации машин, выставленных на продажу в Москве и Уфе.

Машины оснащены атмосферным двигателем 1.5 мощностью 113 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим автоматом. В Москве за Skoda Octavia поколения А7 без пробега просят 2,52 млн рублей.

Ранее в Москве из-за ливня затонуло такси Volkswagen.

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