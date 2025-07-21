На юго-востоке Москвы перекрыли улицу из-за провала дорожного полотна

Движение по Тихой улице в Москве перекрыли из-за провала дорожного полотна

В московском районе Люблино закрыли улицу из-за провала дороги. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

«В связи с провалом дорожного полотна в районе дома 4 по улице Тихая полностью перекрыто движение транспорта. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и городские службы», — сообщает канал.

В Госавтоинспекции Москвы рекомендуют водителям объезжать проблемный участок.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее сообщалось, что деревья упали на шесть автомобилей в Москве.