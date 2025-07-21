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BYD начинает продажи кроссоверов Sealion 06 с системой «Глаз Бога»

В Китае стартуют продажи кроссоверов BYD Sealion 06 с системой «Глаз Бога»
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BYD

В Китае 24 июля начнутся продажи кроссоверов BYD Sealion 06, сообщает портал carnewschina.com. Автомобиль будет доступен в двух модификациях: полностью электрической (EV) и гибридной (DM-i).

В первом случае автомобиль будет приводиться в движение электромотором мощностью 241 л.с. или 228 л.с. Двухмоторной модификации положен электродвигатель мощностью 148 л.с. спереди и двигатель 245 л. с. на задней оси. Гибридная версия оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем. Суммарная мощность — 215 л.с.

В салоне кроссовера установлена цифровая приборная панель, мультируль и беспроводная зарядка для смартфонов.

Автомобиль оснащен фирменной интеллектуальной системой помощи при вождении God's Eye («Глаз Бога»). Она включает в себя 12 камер, 5 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков. Система может обеспечить полностью автономный пробег на скорости до 130 км/ч без участия водителя.

Габариты Sealion 06 составляют 4810 х 1920 х 1675 мм при колёсной базе 2820 мм.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

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