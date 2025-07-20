Немецкий автопром назвали неинтересным для россиян

Российский рынок легковых автомобилей после 2022 года сменил ориентиры — немецкие бренды ушли, и их место заняли китайские производители. Об этом сообщил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты и глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.

По его словам, после ухода немецких автоконцернов, а также компаний из машиностроительной и химической отраслей, интерес россиян к немецким автомобилям заметно снизился. Эбергардт отметил, что немецкий автопром в нынешних условиях может предложить только машины с двигателем внутреннего сгорания, в то время как в сегменте электромобилей он практически не конкурентоспособен.

Эксперт подчеркнул, что китайские компании уже заняли нишу на российском рынке.

«Да, китайцы уже заняли российский рынок. У них есть имя, у них есть марка. Китайцы не только делают автомобили лучше, они делают их еще и дешевле», — подчеркнул Эбергардт.

По его мнению, китайские бренды завоевали доверие потребителей, и их продукция активно вытесняет европейскую.

При этом на фоне общего снижения интереса к немецкому автопрому, в прошлом году в России продали больше BMW X7, чем в самой Германии, сообщали аналитики Car Industry Analysis. По их данным, официальные продажи в Германии составили 3323 автомобиля, тогда как в России, несмотря на ограниченный ввоз и более высокую цену, было продано 3504 таких машины.

Сейчас в России стоимость автомобиля BMW X7 достигает 15 млн рублей против 8 млн в Германии. Тем не менее, спрос на эту модель в РФ оказался даже выше, чем на родине бренда.

Ранее глава «Автотора» назвал условие официального возвращения BMW в Россию.