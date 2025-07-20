На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал автомобиль, провалившийся под асфальт на платной парковке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону автомобиль провалился под асфальт и попал на видео
true
true
true

На Газетном переулке в Ростове-на-Дону автомобиль провалился под асфальт. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1» и публикует видеозапись с последствиями инцидента.

На кадрах видно, что инцидент произошел в переулке со старинной застройкой. Задняя часть серебристого кроссовера Honda CR-V оказалась под землей, ее колеса не видны над поверхностью. Также в результате инцидента в яме оказался задний бампер автомобиля. Передние колеса машины остались на асфальте.

При этом на асфальте у края проезжей части видна пунктирная разметка синего цвета, обозначающая платную парковку. Она была введена в российские правила дорожного движения с 1 марта 2023 года. Газетный переулок находится в центре Ростова-на-Дону, в 450 метрах и пяти минутах ходьбы от городской администрации.

Ранее в Словакии антикварный Mercedes-Benz 1929 года выпуска протаранил часовню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами