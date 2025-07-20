На видео попал автомобиль, провалившийся под асфальт на платной парковке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону автомобиль провалился под асфальт и попал на видео

На Газетном переулке в Ростове-на-Дону автомобиль провалился под асфальт. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1» и публикует видеозапись с последствиями инцидента.

На кадрах видно, что инцидент произошел в переулке со старинной застройкой. Задняя часть серебристого кроссовера Honda CR-V оказалась под землей, ее колеса не видны над поверхностью. Также в результате инцидента в яме оказался задний бампер автомобиля. Передние колеса машины остались на асфальте.

При этом на асфальте у края проезжей части видна пунктирная разметка синего цвета, обозначающая платную парковку. Она была введена в российские правила дорожного движения с 1 марта 2023 года. Газетный переулок находится в центре Ростова-на-Дону, в 450 метрах и пяти минутах ходьбы от городской администрации.

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